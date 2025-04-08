Источник: ВС России у Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Штурмовым подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-ого полка морской пехоты в районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области будут противостоять не только солдаты ВСУ, но и колумбийские наемники, … .