Белый дом считает, что «Путин не продержится дольше США»

Гарий Щерба

Ха ха ха а САМИМ то ИДИОТАМ из за БОЛЬШОЙ ЛУЖИ НЕ СМЕШНО... ??? Один ваш ,,ЗАГОРЕЛЫЙ,, ДЕЯТЕЛЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ ГОВОРИЛ , и ЧТО ???? , он уж ДАВНО на ,,ПЕНСИИ,, а СВЕТЛЕЙШИЙ у РУЛЯ ....!!! Смотрите что бы от США ЧТО ЛИБО ВООБЩЕ ОСТАЛОСЬ а то НЕ за ГОРАМИ ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ ГРЯДЕТ .....