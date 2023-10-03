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    мадам Бербок это на батуте так можно ,а вы давно не прыгали , можно и допрыгаться....Бербок: скоро Евр...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха а  САМИМ  то  ИДИОТАМ  из за  БОЛЬШОЙ ЛУЖИ  НЕ СМЕШНО... ??? Один ваш ,,ЗАГОРЕЛЫЙ,, ДЕЯТЕЛЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ ГОВ...Белый дом считает...
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    Если это случится, то амеры утратят интерес к стране 404! Т.к. им некуда будет подогнать оккупационные войска, передв...Российские власти...

Белый дом считает, что «Путин не продержится дольше США»

Белый дом считает, что «Путин не продержится дольше США»

За Украиной стоит мощная международная коалиция, а Штаты намерены выделить киевскому режиму новый пакет помощи.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха а  САМИМ  то  ИДИОТАМ  из за  БОЛЬШОЙ ЛУЖИ  НЕ СМЕШНО... ??? Один ваш ,,ЗАГОРЕЛЫЙ,, ДЕЯТЕЛЬ ТОЧНО ТАК ЖЕ ГОВОРИЛ ,  и  ЧТО ???? , он уж  ДАВНО  на ,,ПЕНСИИ,,  а  СВЕТЛЕЙШИЙ  у  РУЛЯ ....!!!  Смотрите что бы от  США ЧТО ЛИБО ВООБЩЕ  ОСТАЛОСЬ  а то  НЕ  за  ГОРАМИ ПАРАД  СУВЕРЕНИТЕТОВ  ГРЯДЕТ .....
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