В новосибирском МЧС назвали предварительную причину пожара с гибелью матери и четверых детей

Виновником возгорания в доме многодетной семьи мог оказаться водонагреватель.Глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве региона назвал причину пожара в посёлке Новоселье Купинского района, где погибли мать и четверо детей.