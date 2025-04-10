«Один баран портит впечатление о стаде»: откровения русского таксиста о водителях-мигрантах

РР

Русский Россиянин

Страну наводнили животными, и дальше будет хуже, история 90ых повторяется, выводы не сделали, забыли историю и она повторится, не понимают, не воспринимают это угрозой, а она уже здесь и уже стучится в наши двери, а мы всё в это не верим, отдали страну на растерзание тех, кто не так давно выгоняли и уничтожал в бывших республиках славянское население. И они уже здесь, ничего не боятся и не скрывают с какими целями они здесь находятся. А у нас по плану, толерантность, то есть потеря своей страны, России, как государства, с молчаливого согласия руководства страны и поддержки всего этого бардака. И дальше продолжают кормить нас ярмарками плова. Не могут, не хотят, боятся, теряют контроль над ситуацией. Своими действиями оттягивают неизбежное,10 лет назад задавали президенту страны, что он творит, а он в очередной раз призывал нас к толерантности и терпению и вот он результат, чему теперь удивляемся ?! А станет их ещё больше и будет полный амбец. А куда побегут эти чиновники, о чем думают ?!