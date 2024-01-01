Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей

Задержаны более 380 человек.фото: police-nationale.interieur.gouv.fr--> Во Франции после беспорядков полиция задержала 380 человек, в праздник было сожжено 745 автомобилей, сообщил 1 января министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
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