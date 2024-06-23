Николай Цискаридзе раскрыл личную тайну Заворотнюк

Фигурист Пётр Чернышев вступил в брак с актрисой Анастасией Заворотнюк в 2008 году, что было неожиданностью для многих, за исключением Николая Цискаридзе, который упомянул об этом на телепередаче «Сегодня вечером» на Первом канале.
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