Позиционирование Лондона как мировой финансовой столицы для контроля над стратегически важными минералами – это неплохая идея Даты помогут нам лучше проследить развитие событий, о которых мы будем говорить.
В Европе в ужасе: ее энергетическую судьбу определят Россия и США
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
гегемон одной рукой гладит Россию по шерсти, а другой делегирует войну с ней не Германии, как ранее, а всей Европе, ибо есть ЕС, есть Брюссель... чО мелочиться?
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16 час.
Александр Денисов
Одно и то же в каждой статье... "сколько раз не говори "халва" во рту слаще не станет..."(с)... Пустое все...
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11 час.
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