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В Европе в ужасе: ее энергетическую судьбу определят Россия и США

Позиционирование Лондона как мировой финансовой столицы для контроля над стратегически важными минералами – это неплохая идея Даты помогут нам лучше проследить развитие событий, о которых мы будем говорить.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
гегемон одной рукой гладит Россию по шерсти, а другой делегирует войну с ней не Германии, как ранее, а всей Европе, ибо есть ЕС, есть Брюссель... чО мелочиться?
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16 час.
Александр Денисов
Одно и то же в каждой статье... &quot;сколько раз не говори &quot;халва&quot; во рту слаще не станет...&quot;(с)... Пустое все...
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11 час.
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