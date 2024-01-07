ПВО-паника в Киеве: «Атака века» повторится еще не раз

Российское командование готовит новое возмездие за украинские теракты в Белгороде Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Тактику Суровикина» во время атак по украинской инфраструктуре пришлось изменить, чтобы обмануть военную разведку НАТО.