ПВО-паника в Киеве: «Атака века» повторится еще не раз

Российское командование готовит новое возмездие за украинские теракты в Белгороде Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Тактику Суровикина» во время атак по украинской инфраструктуре пришлось изменить, чтобы обмануть военную разведку НАТО.
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