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Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бурсаспор», «Фенербахче» – «Манису»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча. Лидер турнира «Фенербахче» примет «Манису».

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