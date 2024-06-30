«Лицо перекосило»: Навка рассказала о последних днях жизни Анастасии Заворотнюк

По ее словам, последний год больная раком головного мозга актриса уже не вставала с постели. Фигуристка Татьяна Навка помогала актрисе Анастасии Заворотнюк в течение последних пяти лет, когда она боролась за жизнь на фоне прогрессирующего онкологического заболевания.
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