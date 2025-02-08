«Давай останемся дома»: сет на 14 февраля от Yami Yami

Специально для влюбленных, которые устали от походов в рестораны, шумных праздников и хотят провести 14 февраля в теплой романтической обстановке, сервис доставки Yami Yami подготовил сет с тремя видами роллов, дубайским шоколадом и эксклюзивным десертом тирамису.
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