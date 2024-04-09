Новая статья: Он вам не силикон! Или почему кремний так сложно заменить Полуп...

Новая статья: Он вам не силикон! Или почему кремний так сложно заменитьПолупроводниковому транзистору вот-вот стукнет восемьдесят, однако на плечах — сегодня в основном кремниевых — этого бодрого старичка по-прежнему уверенно держится едва ли не вся мировая микропроцессорная индустрия.