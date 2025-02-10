Christie's проведет распродажу созданных при помощи ИИ картин

Лондонский аукционный дом Christie's проведет первую выставку-аукцион под названием Augmented Intelligence (Дополненный интеллект), на которой будут представлены картины, созданные при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
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