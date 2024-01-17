Протеин – важный элемент питания, который играет ключевую роль в поддержании здоровья и функции организма.

Принимать протеин следует в различных ситуациях и в зависимости от ваших целей. Вот несколько ситуаций, когда употребление протеина может быть полезным:После тренировки: прием протеина после физических упражнений способствует восстановлению мышц и синтезу белка.
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