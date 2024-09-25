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Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа 

Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа 

Квалификационные испытания на право ношения знака отличия 1-й степени полицейского спецназа СОБР и ОМОН войск национальной гвардии состоялись на базе учебных центров Центрального, Сибирского, Приволжского и Северо-Кавказского округов Росгвардии.

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