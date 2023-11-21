«Былины» спецоперации: дроны и даже истребители врага можно обрушить на его же голову

Новый комплекс радиоэлектронной разведки и управления станциями помех испытали в Сирии на американцах Виталий Орлов Фото: Минобороны РФ/ТАСС За время СВО мы уже привыкли к тому, что за любой более или менее значимой информацией, публикуемой в западных СМИ, торчат уши ЦРУ или британской MI-6.