«Былины» спецоперации: дроны и даже истребители врага можно обрушить на его же голову

Новый комплекс радиоэлектронной разведки и управления станциями помех испытали в Сирии на американцах Виталий Орлов Фото: Минобороны РФ/ТАСС За время СВО мы уже привыкли к тому, что за любой более или менее значимой информацией, публикуемой в западных СМИ, торчат уши ЦРУ или британской MI-6.
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