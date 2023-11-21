БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Былины» спецоперации: дроны и даже истребители врага можно обрушить на его же голову

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Новый комплекс радиоэлектронной разведки и управления станциями помех испытали в Сирии на американцах Виталий Орлов Фото: Минобороны РФ/ТАСС За время СВО мы уже привыкли к тому, что за любой более или менее значимой информацией, публикуемой в западных СМИ, торчат уши ЦРУ или британской MI-6.

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