«Пора завязывать с Курском»: Луценко требует вывести ВСУ с российский территории

Вторжение ВСУ в Курскую область исчерпало позитивный для Украины эффект. Оно было нужно для того, чтобы президент Владимир Зеленский мог похвастаться на День независимости, но забрало слишком много ресурсов с Донбасса.
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