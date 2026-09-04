QR‑коды, биометрия и Bluetooth: как менялись платёжные привычки во II квартале

Согласно данным доклада ЦБ о развитии национальной платёжной системы, во II квартале 2026 года структура расчётов в рознице слегка сместилась: доля безналичных операций опустилась на 0,5 п.
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