В США резко вырос спрос на пуленепробиваемые дома

Богатейшие семьи США все больше уделяют внимание личной безопасности, увеличивая бюджет на средства защиты – от бронированных дверей до систем обнаружения газа стоимостью около $1,5 млн, сообщает Bloomberg.
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