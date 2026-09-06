Сверхожирение: почему врачам понадобился новый медицинский термин

Российское общество эндокринологов вместе с коллегами-терапевтами и бариатрическими хирургами, это те, которые желудки урезают, предложило ввести в медицинский оборот термин «сверхожирение».
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