Лес мертвецов: шаманка раскрыла тайну Телецкого озера

По словам шаманки, в озере действительно покоятся погибшие. Однако, по её мнению, это не воины древнего хана, а простые людиПри исследовании дна Телецкого озера на Алтае учёные обнаружили так называемый «лес мертвецов».
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