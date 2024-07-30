Максим Фадеев против Глюк'оZы: кто кого

ШоубиZZZ - всё о звёздах

Песни известной российской артистки Глюк’oZы в двухтысячных звучали буквально отовсюду: восходящая звезда смогла завоевать сердца миллионов слушателей по всей стране, ей предлагали множество контрактов и интересных проектов.