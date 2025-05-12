Неизвестный напал на корреспондента канала "78" в Санкт-Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Неизвестный совершил нападение на корреспондента канала "78" Алену Чернышеву, когда она общалась с соседями 18-летнего юноши, который пострадал от взрыва петарды в Санкт-Петербурге.
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