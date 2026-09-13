ИИ пока создает в США больше рабочих мест, чем уничтожает

Искусственный интеллект пока создает в США больше рабочих мест, чем уничтожает. К такому выводу пришел The Economist, оценив изменения на американском рынке труда с начала нынешнего бума ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Politico: в ЕС бо...
- АС Трамп назвал глуп...
- ГБ Риелтор назвал це...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым