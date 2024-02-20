Облава на руководство Всероссийского общества глухих. Задержано более пяти человек

Причины задержания не разглашаются.Представители Министерства внутренних дел задержали руководство Всероссийского общества глухих, включая президента Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента Венеру Гаулстон, помощника президента Михаила Брагина, а также бывшего вице-президента Вадима Иванченко и других бывших руководителей и сотрудников общества.