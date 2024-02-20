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Облава на руководство Всероссийского общества глухих. Задержано более пяти человек

Облава на руководство Всероссийского общества глухих. Задержано более пяти человек

Причины задержания не разглашаются.Представители Министерства внутренних дел задержали руководство Всероссийского общества глухих, включая президента Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента Венеру Гаулстон, помощника президента Михаила Брагина, а также бывшего вице-президента Вадима Иванченко и других бывших руководителей и сотрудников общества.

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