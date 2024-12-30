Санкции США позволили китайской Phytium продать более 10 млн процессоров серии Fe...

Санкции США позволили китайской Phytium продать более 10 млн процессоров серии FeitengИзбитый тезис о том, что кризис порождает возможности, в очередной раз иллюстрируется примером китайского разработчика процессоров Phytium, который на фоне американских санкций смог поставить на внутренний рынок Китая более 10 млн своих процессоров серии Feiteng.