НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 481 гол в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 2

Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 481 гол в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 2

Форвард «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ).  В активе 37-летнего россиянина 19 (10+9) очков в 21 игре в текущем сезоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх