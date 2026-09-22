Трамп: Соединенные Штаты начинают размещать свои военные силы в Гренландии

К развертыванию мощного военного присутствия в Гренландии с размещением двух военных баз немедленно приступают США, заявил американский президент Дональд Трамп 22 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН.
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