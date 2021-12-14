Забайкалец проведёт за решёткой пять лет за смертельное ДТП на трассе "Амур"

Защитник осуждённого пытался снизить назначенное судом наказание в виде пяти лет реального лишения свободы и миллионного штрафа, настаивая на отсутствии отягчающих обстоятельств - водитель в момент аварии был трезв и имел водительское удостоверение.
Защитник осуждённого пытался снизить назначенное судом наказание в виде пяти лет реального лишения свободы и миллионного штрафа, настаивая на отсутствии отягчающих обстоятельств - водитель в момент аварии был трезв и имел водительское удостоверение.
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