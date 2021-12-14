Царьград

1 696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    В данном случае, Ирландия и Нигерия послужили мальчиком, котрого подталкивали вперед дворовые хулиганы. Резолюцию при..."Небензя своё дел...
  • анна кормышкова
    этой твари по любому хоть что то на людей повесить!!! хоть штрих код!!!Голикова объяснил...
  • любовь
    Мусульманам нельзя верить и доверять.Души у них подлые.В спину любят стрелять,а в глаза будут улыбаться,в дружбе кляс...Россию оскорбляют...

Забайкалец проведёт за решёткой пять лет за смертельное ДТП на трассе "Амур"

Забайкалец проведёт за решёткой пять лет за смертельное ДТП на трассе "Амур"

Защитник осуждённого пытался снизить назначенное судом наказание в виде пяти лет реального лишения свободы и миллионного штрафа, настаивая на отсутствии отягчающих обстоятельств - водитель в момент аварии был трезв и имел водительское удостоверение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх