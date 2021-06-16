Моu Новости

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    И что? На фото обе красивые! Без макияжа даже лучше! ИМХО!Нравится девушка?...
  • Россиянин
    Надо узнать фамилию ублюдка. А еще лучше и фото увидеть. Припомним, когда работу искать будешь.Украинский пилот ...

Массовый побег: Американцы просятся в Россию

Не раз приходилось слышать о разочарованиях людей, покинувших Россию. Столкнувшись со "свободными и демократическими" реалиями западного мира, они вдруг узнают, что никакой демократией, свободой и уважением к правам человека там и не пахнет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх