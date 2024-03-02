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Крымская газета

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Эксперт ICAN: может ли конфликт на Украине перерасти в ядерную войну

Эксперт ICAN: может ли конфликт на Украине перерасти в ядерную войну

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растёт число опасных форм поведения, предупредила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре.

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