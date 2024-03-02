Эксперт ICAN: может ли конфликт на Украине перерасти в ядерную войну

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно перерасти в ядерную войну, поскольку растёт число опасных форм поведения, предупредила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии