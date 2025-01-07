❗️Северокорейские "Коксаны" доехали до фронта. Противник опубликовал кем-то слитое видео с характерной 170-мм САУ M1989 Koksan производства КНДР на вооружении российской армии.
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❗️Северокорейские "Коксаны" доехали до фронта. Противник опубликовал кем-то слитое видео с характерной 170-мм САУ M1989 Koksan производства КНДР на вооружении российской армии.
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