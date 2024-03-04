Politico: начальник Генштаба ВС Франции предлагал НАТО ввести войска на Украину

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард несколько недель назад направил представителям западных стран предложение обсудить размещение войск НАТО на территории Украины, однако получил отрицательный ответ.
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