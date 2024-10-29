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Царьград

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На заводах Кубани произвели миллион тонн сахара

На заводах Кубани произвели миллион тонн сахара

Такие показатели были достигнуты в 2024 году.За этот год на заводах Краснодарского края произвели миллион тонн сахара.

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