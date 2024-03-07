Индиана Джонс в юбке: первая женщина, объехавшая 80 стран в 1920-х годах

В начале 1920-х годов 16-летняя канадка Алоха Вандервелл (Aloha Wanderwell) откликнулась на объявление о поиске водителя для участия в экспедиции, которое было опубликовано во французской газете Paris Herald, и поймала судьбу за хвост.
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