Индиана Джонс в юбке: первая женщина, объехавшая 80 стран в 1920-х годах

С нами не соскучишься!

В начале 1920-х годов 16-летняя канадка Алоха Вандервелл (Aloha Wanderwell) откликнулась на объявление о поиске водителя для участия в экспедиции, которое было опубликовано во французской газете Paris Herald, и поймала судьбу за хвост.