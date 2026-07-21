От худи к корсетам

Пока дизайнеры возвращают на подиумы корсеты, сложный крой и другие вещи, которые трудно назвать максимально удобными, все чаще звучит вопрос: почему эпоха тотального комфорта, кажется, подходит к концу? Действительно ли мода вновь требует жертв или за этим трендом стоят куда более глубокие изменения в обществе? Как трансформация эстетики связана с культурными процессами, общественными настроениями и поиском новой идентичности? Подробнее — в комментарии врио ректора ФГБОУ ДПО КИПКА, члена Экспертного клуба «Дигория» Анастасии Пухальской.