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Актуальные комментарии

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От худи к корсетам

От худи к корсетам

Пока дизайнеры возвращают на подиумы корсеты, сложный крой и другие вещи, которые трудно назвать максимально удобными, все чаще звучит вопрос: почему эпоха тотального комфорта, кажется, подходит к концу? Действительно ли мода вновь требует жертв или за этим трендом стоят куда более глубокие изменения в обществе? Как трансформация эстетики связана с культурными процессами, общественными настроениями и поиском новой идентичности? Подробнее — в комментарии врио ректора ФГБОУ ДПО КИПКА, члена Экспертного клуба «Дигория» Анастасии Пухальской.

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