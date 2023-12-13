Транспортные полицейские с Савёловской провели антитравматический рейд

В праздник дня Конституции РФ сотрудники ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская провели рейд по профилактике травматизма на железнодорожных путях совместно с Администрацией г/о Красногорск и волонтёрами Подмосковья, а также приняли участие сотрудники ОАО “РЖД” ГБР на станциях Павшино, Красногорская, Опалиха Рижского направления МЖД.
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