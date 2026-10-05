Лула да Силва и Болсонару прошли во второй тур выборов президента Бразилии

Луис Инасио Лула да Силва и Флавио Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Согласно данным Высшего избирательного суда страны, после обработки почти 99% бюллетеней Болсонару получил 47,28% голосов, а Лула да Силва — 44,87%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Смольянинову назн...
- ГБ Наземная операция...
- ГБ Элите Зеленского ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым