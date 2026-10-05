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Аргументы и Факты

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Лула да Силва и Болсонару прошли во второй тур выборов президента Бразилии

Лула да Силва и Болсонару прошли во второй тур выборов президента Бразилии

Луис Инасио Лула да Силва и Флавио Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии. Согласно данным Высшего избирательного суда страны, после обработки почти 99% бюллетеней Болсонару получил 47,28% голосов, а Лула да Силва — 44,87%.

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