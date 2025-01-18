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Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве, чтобы Западу дать повод для беспокойства

Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве, чтобы Западу дать повод для беспокойства

Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И это автоматически нейтрализует расползающиеся с подачи западных СМИ слухи о неких непреодолимых разногласиях между нашими странами.

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