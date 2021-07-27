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Ваша свадьба за городом

Ваша свадьба за городом

Вы когда-нибудь представляли себе вашу свадьбу, как сказочное, яркое путешествие, в которое вы возьмете только родных и близких вам людей? Хотели бы вы вместо шумного городского ритма выбрать умиротворяющую лесную атмосферу за городом, чтобы такое важное событие прошло, словно в волшебной легенде? Ведь, согласитесь, леса и парки – лучшие свадебные организаторы и декораторы! Когда даже свежий воздух, пение птиц, яркость зелени, ароматы цветов и бесконечно глубокое небо могут подарить влюбленной паре и гостям по-настоящему атмосферное событие и, конечно, незабываемый отдых.

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