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Царьград

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Сын за отца. Студент из Киева отправился на передовую, чтобы отомстить за родного человека. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Сын за отца. Студент из Киева отправился на передовую, чтобы отомстить за родного человека. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Родной отец киевского студента семь лет назад ушёл в ополчение на Донбассе и пропал без вести. Скорее всего он погиб, но об этом ничего не знают родственники.

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