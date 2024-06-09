В Германии напали на двух депутатов от партии АдГ

Global look press/IMAGO/Michael Bihlmayer В городе Карлсруэ на юго-западе Германии было совершено нападение на двух членов городского совета от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), передает издание Spiegel.
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