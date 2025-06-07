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Путин подписал закон о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), в соответствии с которым продажа несовершеннолетним энергетиков будет караться крупными штрафами.

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