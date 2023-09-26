НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Курска

1 подписчик

В Госдуме вновь заговорили о возможности проведения масштабной мобилизации

В Госдуме вновь заговорили о возможности проведения масштабной мобилизации

В Госдуме вновь заговорили о возможности проведения масштабной мобилизации. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящее время в России проводятся масштабные работы по улучшению инструментов проведения мобилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх