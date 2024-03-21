Снятие моратория на проверки коснётся нескольких ИТ-компаний

В связи с принятием нового постановления правительства РФ мораторий на проведение антимонопольных проверок аккредитованных ИТ-компаний будет снят, что было объявлено представителями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры).
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