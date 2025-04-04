Петербуржцы назвали самые опасные и безопасные для путешествий страны

А также о мерах защиты ценных вещей Самыми безопасными для туризма странами жители Петербурга считают Беларусь, Китай, Японию, Мальдивы и Турцию, наиболее опасными – Израиль, Иран, Мексику, США и Индию, свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и сервиса Ozon Travel.