Боярский высказался о влиянии смены президента США на спортивную изоляцию России

Боярский о спортивной изоляции: Замена Байдена на Трампа достаточно оптимистична Народный артист России Михаил Боярский высказался о влиянии смены президента США на международную спортивную изоляцию России.
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