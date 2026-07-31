Законопроект о санкциях против РФ могут заблокировать в конгрессе США

Законопроект о введении новых санкций против России может быть заблокирован в палате представителей США из-за опасений законодателей относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа в сфере торговых пошлин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии