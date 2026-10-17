Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что свыше 40 тыс. человек остались без света в городе. «По поступившей информации «Донецкэнерго» филиал АО «Юго-Западная ЭСК», в Киевском районе обесточены 272 трансформаторные подстанции.
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