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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области благодаря участию участкового уполномоченного полиции была оказана своевременная помощь 47 летней женщине

В Оренбургской области благодаря участию участкового уполномоченного полиции была оказана своевременная помощь 47 летней женщине

Участковый уполномоченный полиции, находясь на административном участке, получил сообщение от местной жительницы о том, что ее соседка 2 дня не выходит из своей квартиры.

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